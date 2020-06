''Peso forma, salute e prevenzione'', sul web la RCU Picone Poggiofranco spiega il metodo Montignac

Giovedì 4 giugno sulla piattaforma Zoom, si terrà un evento culturale, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, sul tema “Dieta Montignac: Peso forma, salute e prevenzione” a cura di Gianluca Lombardi, all’interno delle iniziative della Rete Civica Urbana Picone-Poggiofranco.

Il metodo Montignac è una modalità alimentare non restrittiva e perfettamente equilibrata. È il risultato di un lavoro di sintesi realizzato a partire da numerose pubblicazioni scientifiche realizzate sin dall'inizio degli anni ‘80, ma anche di un importante lavoro sperimentale portato avanti da Michel Montignac con la collaborazione di numerosi medici e ricercatori. La particolarità del suo lavoro sta nell’utilizzo degli indici glicemici nell’alimentazione.

Il naturopata barese Gianluca Lombardi, anche iridologo, Gestalt counselor, illustrerà in un paio di ore i principi generali, curiosità e approfondimenti. Come durante un seminario classico anche questo in versione web, si svolgerà con l’aiuto di immagini e grafici per facilitare la comprensione dell’argomento. Questo avverrà attraverso la piattaforma zoom e avrà inizio alle 18,30. Per partecipare sarà necessario prenotarsi all’indirizzo https://forms.gle/kaiXRfLapNcyuDcNA. A seguito di questo, verrà inviato a tutti un link dal quale partirà l’attività.

Info: 3453159770

Inizio evento: 18:30