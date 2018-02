Principio Attivo Teatro presenta al Kismet di Bari “Digiunando davanti al mare”

La stagione Teatri di Bari dedica un secondo Focus Puglia ai talenti della nostra regione. Artisti pugliesi di ultima generazione portano in scena nuove proposte drammaturgiche al Teatro Kismet da giovedì 8 febbraio a domenica 11 febbraio 2018 (ore 21, info teatridibari.it).

La rassegna si chiude domenica 11 febbraio, ore 21, con la compagna Principio Attivo Teatro. In scena “Digiunando davanti al mare”, un progetto di e con Giuseppe Semeraro, dedicato a Danilo Dolci, drammaturgia Francesco Niccolini, per la regia di Fabrizio Saccomanno. Giuseppe Semeraro, incarna le parole e l’impegno di Danilo Dolci, poeta, intellettuale, pedagogo siciliano. Dalla Sicilia che è scena universale di un Sud così uguale a se stesso generazioni sconfitte, soggiogate, suddite. Per cui la criminalità sembra l’unica strada possibile alla sopravvivenza, a sopravvivere alla fame. “Danilo Dolci dopo un breve viaggio in Sicilia decide di ritornarci e di mettersi al fianco degli ultimi, dei diseredati, dei banditi come li chiamava lui stesso. Negli anni cinquanta – racconta Semeraro - organizza e promuove tantissime manifestazioni e scioperi in difesa dei diritti dei contadini, dei pescatori, dei disoccupati. Il suo attivismo gli valse due candidature a premio Nobel per la pace e il riconoscimento a livello internazionale del suo operare. Sempre in quegli anni con i contadini progetta e realizza una radio clandestina, un asilo, una diga, l’università popolare insieme a tanti progetti culturali. Quello che più mi interessa in questa figura sono le sue qualità umane, il suo grande potere comunicativo e soprattutto la fiducia che sapeva spargere”.

Botteghino del Teatro Kismet

dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.00

Info. 080.579.76.67 int. 123

www.teatridibari.it /teatrokis met.org