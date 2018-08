"Dino Plasmati Hammond Trio" in concerto per Masseria Orlandi in Jazz III edizione

"Dino Plasmati Hammond Trio ", imperdibile formazione di grandissimo talento , in concerto per la rassegna "Masseria Orlandi in Jazz" III edizione a Turi", sabato 11 agosto a Turi.

L’ Associazione Musico Culturale “Suoni dal Castello” di Conversano, Sabato

11 Agosto alle ore 21.00 , nella meravigliosa cornice settecentesca di Masseria Orlandi a Turi, nell’ambito della III edizione

della rassegna Masseria Orlandi in Jazz 2018 , presenta il “Dino Plasmati Hammond Trio”, formazione di effimera ed

energica creatività, con un grandissimo tripudio di mood musicali ed

emozioni,

Questa esaltante formazione è composta dal chitarrista lucano Dino Plasmati , musicista di fama internazionale e docente al Conservatorio E .Duni di Matera con Vittorio Palmisano all'organo hammond e Marcello Nisi alla batteria.

Una formazione con un’idea di sound ben precisa e definita, che si muove in pieno solco modern jazz, specialmente in orbita post-bop. sarà lo scenario del concerto firmato Dino Plasmati Hammond Trio, costituito da Dino Plasmati (chitarra), Vittorio Palmisano (organo hammond) e Marcello Nisi (batteria).

Il repertorio di questo live verterà su svariate composizioni originali autografate dal chitarrista lucano congiuntamente a un paio di brani

siglati da due leggende del jazz come Thelonious Monk e Charles Mingus. Il fraseggio di Plasmati è fluente, spigliato, ricco, impreziosito da una godibile cantabilità e da un maliardo senso melodico.



Durante la sua carriera si è esibito al fianco di numerosi jazzisti di

blasone mondiale, tra i quali: Randy Brecker, Evan Parker, Steve Grossman,

Bob Mover, Bobby Watson, Javier Girotto, Alfredo Paixao, Israel Varela,

Pierre Favre, Paolo Fresu, Gabriele Mirabassi, Luciano Biondini. Le sue

doti musicali sono state apprezzate anche fuori dai confini peninsulari, in

nazioni come Germania, Grecia, Portogallo, Olanda e Galles.





Nel 1987 fonda Meridiana Group, con cui tiene concerti in Italia e

all’estero e col quale incide quattro cd. Nell’89 si perfeziona al Berklee College of Music a Perugia, ammesso a frequentare

il livello superiore di studio sotto la guida di Jim Kelly e Donovan Mixon,

e con Pat Metheny nel 2003.





Indimenticabile la meravigliosa collaborazione con il sassofonista

Bobby Watson , con la Big band diretta da Dino Plasmati .





"Dino Plasmati & LJP Big Band special guest Bobby Watson" - Matera

encounters



, formazione





Vittorio Palmisano

è un pianista e organista di talento, legato alla tradizione jazzistica, ma

al contempo particolarmente interessato al jazz contemporaneo. Nel corso

della sua attività concertistica ha collaborato con diversi valenti

musicisti, tra cui: Michael Rosen, Giovanni Angelini, Felice Mezzina, Paolo

Magno, Michele Di Monte, Claudio Chiarelli.





Un largo utilizzo della poliritmia e una ricercata modulazione metrica sono

due elementi imprescindibili del drumming di Marcello Nisi. Il suo stile batteristico complesso,

energico e mai oleografico, adornato da uno stimolante e tensivo

spostamento degli accenti, è stato messo al servizio di uno stuolo di

jazzisti assai prestigiosi e conosciuti a livello internazionale e nazionale, come: Benny Golson,

Sonny Fortune, Frank Lacy, Henry Cook, Philippe Catherine, Miroslav Vitous,

Martin Gjakonovski, Greg Burk, Ron Seguin, Robert Bonisolo, Bobby Watson,

Michael Rosen, Antonio Faraò, Alessio Menconi, Paolo Di Sabatino, Aldo

Vigorito, Martin Jacobsen, Luca Alemanno, solo per citarne alcuni.



Le sue spiccate qualità gli hanno consentito di calcare il palco anche

all’estero, ad esempio in Germania, Svizzera, Belgio, Galles, Russia,

Montenegro e Albania.







http://www.basilicatanet.com/ita/web/item.asp?nav=dinoplasmati







LINE UP





“Dino Plasmati Hammond Trio”





Dino Plasmati - chitarra





Vittorio Palmisano - hammond





Marcello Nisi – batteria









Gallery