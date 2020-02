I dinosauri invadono il centro commerciale Mongolfiera Japigia di Bari dal 12 febbraio. lo straordinario mondo dei dinosauri raccontato in una fantastica mostra

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dal 12 febbraio al 1° marzo il centro commerciale Mongolfiera Japigia, ospiterà la mostra evento dei “Dinosauri Giganti” che permetterà ai visitatori di conoscere da vicino la specie animale più imponente mai esistita. Si sono estinti 65 milioni di anni fa e ora popoleranno la galleria del centro commerciale per la gioia di grandi e piccini. Ben undici esemplari di questi grandi rettili vissuti nel periodo preistorico, resteranno in mostra per consentire ai visitatori di fare un viaggio nel tempo ammirando da vicino questi grandi predatori, tra cui uno dei più grandi mai esistito: il Tirannosauro Rex, realizzato con un’altezza di 5 metri, e che sarà possibile ammirare nella Piazza della pace. Un modo nuovo e imperdibile per avvicinare i ragazzi all'affascinante evoluzione della specie animale. La mattina visiteranno la mostra gli studenti delle scuole primarie accompagnati da “esploratori” che li guideranno nel percorso e saranno pronti a soddisfare ogni curiosità legata al mondo della preistoria. L’iniziativa è aperta al pubblico e i visitatori possono scattarsi una foto ricordo tra le fauci di temibili predatori del passato.