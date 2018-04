Diodato in concerto all'Eremo Club di Molfetta

Musica d’autore made in Italy e elettronica sperimentale dagli States. Un fine settimana tutto da godere all’Eremo Club di Molfetta per gli amanti della musica dal vivo, dopo la grande festa del Pasquetto. Venerdì 13 aprile sarà il cantautore tarantino DIODATO ad aprire il weekend dell’Eremo ( apertura alle 21, inizio live alle 22; ticket 5 euro + dp/7 euro al botteghino. Prevendite disponibili nel circuito Bookingshow ) con la prima data pugliese del suo nuovo “Adesso Club Tour”, partito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con Roy Paci, nella categoria big con il brano Adesso.

Venerdì 13 aprile

Antonio Diodato torna ad esibirsi dal vivo con il proprio progetto solista e la sua band che lo porterà in tour anche in varie piazze europee, tra Olanda, Germania, Belgio e Francia. Il brano Adesso, presentato al festival di Sanremo insieme a Roy Paci, ha bissato il successo diBabilonia (premio della Critica nel 2014), conquistando pubblico e critica e rimanendo stabilmente tra le canzoni più trasmesse nelle radio italiane e più ricercate sui più noti portali musicali. Intanto, il cantautore originario di Taranto è impegnato insieme all’attore Michele Riondino e allo stesso Paci nell’organizzazione del concertone alternativo del Primo Maggio tarantino.

Domenica 15 ( apertura alle 21, inizio live alle 21.30; ticket 10 euro + dp/ 12 euro al botteghino. Prevendite disponibili nel circuito Bookingshow. Info: 340/72.25.770 ), appuntamento di grande prestigio con una delle tre tappe italiane, oltre Milano e Roma, del tour mondiale di SHIGETO, tra i più interessanti sperimentatori dell'elettronica mondiale, artista noto per le forti commistioni jazz e hip-hop, già inserito nelle line-up dei più prestigiosi festival internazionali, all’Eremo per presentare il concept album “The New Monday”​. In apertura spazio all’elettronica nostrana con il campano The Delay In The Universal Loop e con il producer pugliese Edeél, già anima di Flowers or Razorwire e Eels on Heels.

Venerdì 13 aprile - DIODATO “Adesso Club Tour”

Apertura porte: ore 21, start ore 22

Ticket: 5 euro + dp – 7euro al botteghino

Domenica 15 aprile - SHIGETO live set – Opening Act: The Delay In The Universal Loop e Edeél

Apertura porte: ore 21, start ore 21.30

Ticket: 10 euro + dp – 12 euro al botteghino

Prevendite per entrambi i concerti disponibili nel circuito Bookingshow

Info: 340 7225770

Eremo Club - S.P. Molfetta-Giovinazzo Km. 779

(dalla S.S. 16 bis, Uscita Molfetta sud, al semaforo svoltare a destra verso Giovinazzo)