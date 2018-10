"Dirci di sì" il libro di Pasquale Adamo e Patrizia Sollecitoalla libreria Quintiliano

Sabato 13 ottobre alle ore 18.00

QUINTILIANO La Libreria presenta :



''DirCi di Sì'' di Patrizia Sollecito e Pasquale Adamo

Wip Edizioni



''Vari personaggi si alternano nello studio di un giovane coach. Non hanno nomi né volti. Hanno storie da raccontare e ferite da mostrare coraggiosamente. Si lasciano scrutare da due profondi occhi azzurri, perché vogliono liberarsi dalla trappola del dolore e della depressione. Vogliono salire sul treno del cambiamento. Prendere posto accanto ad un finestrino da cui filtri la luce, per vederci chiaro o semplicemente per cominciare a vedere i paesaggi interni ed esterni da angolature diverse. Per iniziare ad essere consapevoli di avere un posto, il più possibile comodo, bello e migliorabile e riuscire a dire finalmente sì a se stessi, rivestendosi della dignità del vivere. Il coach non darà ricette, indicherà i possibili sentieri e crescerà ad ogni incontro, perché non esiste uno sfiorarsi di anime, che non sia esso stesso fioritura.''





con Patrizia Sollecito e Pasquale Adamo



Modera Cenzio Di Zanni, giornalista

Intervento musicale del Maestro Nicola Scarola



foto e artwork copertina a cura di Girolamo Macina





Pasquale Adamo

Mental Coach, Trainer di PNL. è direttore della Scuola di Coaching MCI (Master Coach Italia). Si è formato con trainers internazionali, come J. Grinder, P. Seligman, Robert Dilts e Roy Martina. è autore del Metodo CAMBIA LA TUA STORIA® per la ristrutturazione delle credenze limitanti. Crede nell’efficacia del Coaching che pratica dal 2008.



Patrizia Sollecito

Nasce a Bari e insegna Materie Letterarie in una scuola secondaria di primo grado. Si dedica alla poesia e alla narrativa. Vincitrice di concorsi letterari, ha pubblicato alcuni suoi testi in raccolte antologiche. Crede che la scrittura tocchi le rive misteriose dell’animo e assegna alla parola un grande potere.