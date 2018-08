I Dire Straits Legacy tra i trulli di Alberobello annunciano le tappe italiane del tour: "Il 29 novembre saremo a Bari"

Appuntamento il 29 novembre a Bari con i Dire Straits Legacy, il gruppo nato sulle ceneri dei Dire Straits, storica band formata nel 1977 da Mark Knopfler , che ora vede nell'ensemble Phil Palmer e Alan Clark, accompagnati dall'italiano Marco Caviglia . L'annuncio, che sicuramente farà felici i fan, è stato dato nella serata di ieri durante l'appuntamento di 'Festivarts', la manifestazione organizzata ad Alberobello da Domi Ciliberti, ideatore del festival, e Pino Savino, direttore artistico dell’evento.

Dopo un'originale flash mob nel pomeriggio insieme a una band locale, i tre artisti hanno lanciato le date del loro tour europeo, anticipando anche la prima tappa barese, in programma il 29 novembre al Teatro Team di Bari, nove giorni dopo la prima tappa a Milano. Emozionato e soddisfatto l’ideatore di FestivArts e conduttore della serata, Domi Ciliberti: “Il mondo è pieno di musicisti. Lo è meno di bravi musicisti. Lo è ancora meno di quelli grandissimi. Poi ci sono le rarità. Quelli che dopo esser divenuti legenda conservano l’entusiasmo di un ragazzino e l’umiltà dei grandi uomini. Sono i DSL Dire Straits Legacy. Aver avuto il privilegio di poterli annoverare tra gli ospiti di FestivArts ci inorgoglisce. La serata di ieri resterà scolpita nella memoria dei presenti e le loro parole, assieme alle note di Sultans of Swing, riecheggeranno per molto tempo tra i Trulli di Alberobello”.