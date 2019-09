Dire Straits Legacy alla Village Night dell'Outlet Puglia di Molfetta con il buon vino e le degustazioni tipiche pugliesi

Il Village di Molfetta prepara una delle serate magiche di fine estate, quando i Dire Straits Legacy porteranno in Puglia il sound blues rock della loro musica immortale. Sabato 21 settembre, all’interno dell’evento “Village Night”, la storica band scozzese fondata nel 1977 dal fenomeno Mark Knopfler, da anni impegnato nella sua carriera solista, suonerà sul palco della Land of Fashion molfettese, per una delle poche date in Italia, unica al sud, del loro tour europeo.

Alan Clark, storico tastierista della band e il chitarrista Phil Palmer, insieme a Trevor Horn, Jack Sonni, Marco Caviglia e Primiano Di Biase, si faranno trovare pronti ancora una volta a emozionare il pubblico di Molfetta con la loro versione di “Sultans of Swing” e tanto altro.

Il buon vino e le degustazioni tipiche pugliesi della Village Night, insieme al concertone gratuito dei Dire Straits Legacy porteranno gli store del Puglia Outlet Village a rimanere aperti sino alla mezzanotte, nell’idea di offrire per un’esperienza di shopping sempre più completa.