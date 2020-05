Diretta facebook con Vanessa Scalera e Pino Strabioli, approfondimento e dibattito su teatro, danza, musica, spettacolo dal vivo e cultura

La pugliese Vanessa Scalera, dai molti conosciuta come la sostituta procuratore Imma Tataranni della fortunata serie TV su Rai 1 lo scorso autunno, e il conduttore televisivo, attore e regista teatrale Pino Strabioli saranno gli ospiti della seconda puntata di #TPPLIVE in onda martedì prossimo, 5 maggio, alle 12.30 sulla pagina Facebook del Teatro Pubblico Pugliese. La puntata sarà trasmessa in cross-posting anche sulle pagine di bonculture, FIRSTonline, Icon Radio, Il Megafono Dei RealiSiti, ilikepuglia, la Repubblica - Bari, LeccePrima.it, PiiiL Cultura Puglia, Puglia 365, Puglia Events, quiSalento.it, Quotidiano l'Attacco, TELEBARI.

Il mondo del teatro è preoccupato. I teatri saranno forse gli ultimi ad aprire, si parla di dicembre-gennaio, per via della difficile applicazione delle norme di sicurezza. Nel frattempo gli artisti si attrezzano in streaming, lasciando omaggi al pubblico. Ma non è certamente una forma di lavoro remunerato.

Può esistere in questa fase nuova un nuovo teatro per la tv? Qual è la storia del nostro teatro nel piccolo schermo?

Martedì 5 alle 12.30 quarantacinque minuti di approfondimento e dibattito sul tema con una puntata dedicata al rapporto tra teatro e televisione. Come si evolverà il rapporto in questa “Fase 2”? Vedremo sempre più un teatro “dentro” la Tv? A queste e altre domande di Maddalena Tulanti e Ileana Sapone risponderanno i due artisti indiretta Fb.

Durante l’appuntamento, sarà possibile inviare domande agli ospiti attraverso i commenti sulla pagina Facebook del Teatro Pubblico Pugliese. L'obiettivo dell’iniziativa ideata e curata dal Teatro Pubblico Pugliese è favorire la partecipazione attiva e il confronto, due strumenti fondamentali nell'esercizio democratico di ogni attività di pensiero, per riflettere sul presente e migliorare il futuro.