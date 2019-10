Al Teatro Casa di Pulcinella lo spettacolo di clown “Direttori d’orchestra”

La compagnia Teatro Potlach di Rieti porta in scena domenica alla Casa di Pulcinella lo spettacolo di clown “Direttori d’orchestra” con la regia Pino Di Buduo, con Marcus Acauan, Irene Rossi .

Una strana coppia di musicisti prova “Le quattro stagioni” di Vivaldi. Uniti da un’amicizia tenera ma turbolenta, ne combinano di tutti i colori. E se poi incontrassero un fantasma? Scene comiche, tragiche e a volte assurde si susseguono con ritmo frenetico, ricordandoci il gioioso mondo degli artisti di varietà dove spesso l’allegra disinvoltura è molto vicina alla miseria.

Lo spettacolo per la sua ricchezza di situazioni buffe e curiose, per il ritmo e i diversi livelli di associazione è adatto ad un pubblico di bambini dai 3 anni in poi e per un pubblico adulto che lo vedrà in modo diverso ma non meno divertito.

Video promo: https://www.youtube.com/watch? v=u8TDe58Eid8

BOTTEGHINO

Biglietti in vendita on line su www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita Vivaticket

Biglietteria del teatro dal lunedì alla domenica ore 10,00 – 13,00 e da 1 ora prima dello spettacolo.

Costo del biglietto € 8,00

Costo abbonamento € 60,00 per n. 10 ingressi agli spettacoli:

l’abbonamento non è nominale e può essere usato da una o più famiglie, per una o più repliche,

l’abbonamento dà diritto alla prenotazione telefonica,

è necessario confermare telefonicamente la presenza almeno un’ora prima dello spettacolo scelto.



Ingresso gratuito per i bambini fino a 3 anni non compiuti.