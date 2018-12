Diritti a testa alta - a Bari la fiaccolata per i diritti umani

Anche BARI aderisce a #dirittiatestaalta, l’iniziativa promossa il 10 dicembre da ActionAid Italia, Amnesty International Italia, Caritas Italiana, Emergency, Oxfam Italia per celebrare insieme il 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e ricordare il suo valore.

Dalle 18.15, in Piazza Cesare Battisti, come in oltre 80 città italiane, avrà luogo una fiaccolata per ribadire, insieme, contenuti e valori della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che mai come in questo momento sono necessari per riuscire a costruire forme di convivenza più umane e contrastare le nuove forme di razzismo, criminalizzazione della solidarietà e odio per il diverso che vediamo anche nel nostro paese.