Diritti dei minori: il Rotary Bari Mediterraneo organizza 'la partita del cuore'

BARI - Rotary fa rima con diritti e tutela dei minori a Bari come in tutto il mondo. Mercoledì 21 alle ore 16:00 presso l’IPM Fornelli del capoluogo pugliese fischio di inizio per “La Partita del Cuore” organizzata dal Rotary Club Bari Mediterraneo con il patrocinio del Comune di Bari e con la collaborazione dell’EPCPEP e dell’Osservatorio di Diritto Sportivo e Tutela del Minore in Ambito Sportivo. Un gruppo di giovani dell'IPM Fornelli si confronterà contro la squadra della Asd Nuova Levante Azzurro in una partita 11 contro 11 sul campo di calcio regolamentare presente all’interno dell’istituto. Lo scopo dell’iniziativa è quello di promuovere ed insegnare attraverso lo sport il rispetto delle regole e dell’avversario, la disciplina e l’impegno per superare i propri limiti, oltre che tracciare un percorso sportivo professionale per i giovani più talentuosi. E' prevista la partecipazione del Direttore del IPM Fornelli Nicola Petruzzelli, del Sindaco di Bari Antonio Decaro, del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari Dott. Riccardo Greco, del Prof. Domenico Costantino per l’Osservatorio di Diritto Sportivo e Tutela del Minore in ambito sportivo e di altre autorità cittadine. L’iniziativa si integra tra quelle previste nel Progetto di Attività motorie, ricreative e sportive rivolte ai giovani ospiti dell’IPM Fornelli organizzate e gestite dal Comitato Provinciale dell’Unione Italiana Sport per Tutti – UISP – di Bari in virtù del vigente Protocollo di Intesa Regionale sottoscritto in data 19.04.18 dal Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata, Assessorato allo Sport Servizio Sport per Tutti, e della Convenzione sottoscritta il 24.04.18 dai medesimi Enti in virtù delle Deliberazioni della Giunta Regionale Puglia n. 2327 del 28.12.17 e n. 385 del 13.03.18 ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale 04.12.06 n. 33 recante “norme per lo sviluppo dello sport per tutti”.

