'Diritti e rovescio. Le storie degli altri' con Liliana Carone

''Come spiegare il tema complesso dei diritti laddove vengono sistematicamente negati a bambine e bambini anche molto piccoli? Realtà talvolta sconosciute, lontane o anche vicine, ma nascoste ai nostri occhi. Realtà sulle quali è faticoso soffermarsi a riflettere soprattutto se si è dei bambini, dei ragazzini.

Ci pensa l’anziana maestra Carlotta Cardano insieme al pimpante e informatizzato Signor Diritto: in modo lieve, utilizzando delle storie per narrare verità del nostro tempo, guidano i bambini nella crescita e nella maturazione affinché possano essi stessi diventare e realizzare un futuro migliore per la società intera.

Oltre alle storie, il libro comprende proposte operative e didattiche e, al termine, un capitolo dedicato agli adulti: genitori, insegnanti ed educatori.''

Sabato 23 marzo alle ore 18.30

QUINTILIANO La Libreria presenta:



DIRITTI E ROVESCIO

Le storie degli altri di Anna Bossi Liliana Carone

Progedit





Con Liliana Carone



Intervento di:

Letizia Carrera, sociologa

Roberta Valente, avvocato

Gheti Valente, presidente Puglia Legge

Gino Dato, editore Progedit