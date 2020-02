Attività culturali, sociali edi spettacolo dal vivo con il programma “Il diritto alla bellezza”

“Il diritto alla bellezza”, il programma delle attività culturali, sociali, di spettacolo dal vivo che interesseranno i quartieri Marconi, San Cataldo, San Girolamo e Fesca da febbraio a maggio.

Il calendario primaverile organizzato dalla Rete civica urbana dei quattro quartieri del litorale nord della città si inserisce nel più generale progetto “Il Mare è Noi”, che da giugno scorso sta animando questa parte della città e che si muove su tre direttrici principali: la valorizzazione turistico-culturale, con un’attenzione particolare ad importanti attrattori quali il faro di San Cataldo, il museo didattico “Guglielmo Marconi”, il waterfront di San Girolamo-Fesca; la mission sociale con l’attivazione di laboratori alla scoperta del territorio, momenti di animazione alla lettura, itinerari artistici, presentazioni di libri, creazione di orti urbani rivolti in maniera particolare ai ragazzi e alle ragazze in condizioni di fragilità e alle fasce più deboli della popolazione; e la direttrice della cittadinanza attiva.

In particolare, dopo “Un faro per tutti” (programma estate 2019), “Un nuovo tempo di sentimento” (autunno 2019), “Attendere Amare” (Inverno 2019-20), “Il Diritto alla bellezza” rappresenta il manifesto culturale della Rete civica urbana che coniuga l’impegno civico con quello artistico e che vuole confermare un connubio forte tra gli spazi restituiti alla cittadinanza e una comunità che risponde alle difficoltà promuovendo ancora una volta la bellezza come orizzonte e metodo.

IL PROGRAMMA “IL DIRITTO ALLA BELLEZZA”

“Carnevale 2020: il Mare e Noi” a cura della “Parrocchia San Girolamo”: sfilata di Carnevale per le vie del quartiere (laboratori per l’allestimento del carro allegorico tutti i martedì presso il Centro diurno “Chiccolino” e presso la Parrocchia);

25 febbraio - ore 15,00

“I Laboratori della cittadinanza attiva”: percorso di condivisione sui temi della partecipazione, della tutela e della convivenza civile rivolto ai ragazzi dai 14 ai 25 anni a cura della Cooperativa “Occupazione e Solidarietà” presso il Centro Diurno “Chiccolino”

da febbraio a maggio (tutti i martedì) - ore 16,30

“A sei zampe”: laboratori, letture assistite, interazioni ludiche con i cani a cura dell’Associazione “Time4dog” da febbraio a maggio (appuntamenti settimanali)

“Un Mare di ironia anche nella Poesia”: inaugurazione del festival “La Poesia è luce nella notte” a cura dell’Associazione “Comunicazione Plurale”

20 marzo, ore 17,30 - Auditorium Scuola “E. Duse”

“Agritecaintour- Itinereducante”: percorso laboratoriale a cura della cooperativa “Said” per la creazione e la valorizzazione degli “orti di comunità” in collaborazione con la Scuola “E. Duse”, la casa di riposo “Vittorio Emanuele II” ed il centro diurno “Karol Wojtyla”

marzo e aprile (appuntamenti settimanali)

“La memoria tra Arte e Natura”: Laboratorio rivolto a bambini e ragazzi presso il “Giardino condiviso” a cura dell’associazione “Comunicazione Plurale”

1 - 21 aprile (tutti i Mercoledì) - ore 17,00

“Il Faro dei bambini”: animazione teatrale e laboratorio di danze dal Mediterraneo della compagnia Shahrazad a cura dell’APS “Genitori Marconi”

24 aprile ore 18,00 - Giardino condiviso

“La Pedalata della cittadinanza attiva”: itinerario socio-ecologico - a cura dell’associazione “Lungomare IX Maggio”

30 Aprile - raduno ore 9,00 nella piazzetta del waterfront

“Raccontami la Radio”: settimana di eventi dedicati alla storia di Guglielmo Marconi a Bari e del primo collegamento radiotelegrafico con i Balcani a cura dell’associazione “Radio Amatori - Circolo ARS Ba 01”

dal 25 aprile al 5 maggio presso la Scuola Marconi

“Burattini in tour - quarto Atto”: spettacolo di burattini della compagnia “Granteatrino” a cura dell’APS “Genitori Marconi” - tappa del “Festival dell’Architettura”

3 maggio ore 18,00 presso il Giardino condiviso

“Il Mare che è in me” - Laboratorio di scrittura creativa presso il “Centro per le Famiglie di San Girolamo”a cura dell’associazione “Comunicazione Plurale”

5 - 26 maggio (tutti i martedì) - ore 10,00

“Il Diritto al sogno. Omaggio a Federico Fellini ad un secolo dalla nascita”: anteprima del progetto di promozione cinematografica”Ciak! In Arte giardino” a cura dell’APS “Genitori Marconi”- tappa del Festival dell’Architettura 2020

15 maggio ore 20,00 - giardino condiviso

“A spasso nella nostra Storia”: itinerario guidato alla scoperta di Lama Picone (canalone) e della Chiesa rupestre di San Candida a cura della Cooperativa “Said” - tappa del Festival dell’Architettura 2020

17 maggio ore 9,00 - Lama Picone

“Guglielmo Marconi: la storia del quartiere”: Mostra itinerante a cura de “La Puglia Racconta”.

19 maggio - ore 18,30 inaugurazione presso il “Museo Didattico Marconi” (Scuola dell’Infanzia “G. Marconi” - I.C. “E. Duse”) - tappa del “Festival dell’Architettura”

Il 21 e 22 maggio l’illustratrice Daniela Costa incontrerà gli studenti del comprensivo.

“La Spiaggia di tutti”: Flash mob di sensibilizzazione ai temi della tutela ambientale

a cura dell’“Associazione Residenti San Cataldo” in collaborazione con “Retake Bari”

23 maggio ore 9,00 - spiaggia di San Cataldo

“Il mare racconta”: Mostra a cura dell’Associazione “La Puglia Racconta” con la presenza dell’illustratrice Daniela Costa.

maggio e giugno 2020.