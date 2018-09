Serata Disco 70-80-90 a Giovinazzo

Sabato 15 settembre, ci aspetta un party particolare per rivivere la migliore discodance degli anni 70-80-90, In riva al mare sotto le stelle al 12.03 Beach Club... (Lido Mamas). Dalle 22,00 fino al mattino, potrai ballare cantare e divertirti nella serata più esclusiva di Bari nord, porta il sorriso al resto ci pensiamo noi.



- Mr. Angelo Viterbo vi accoglierà dalle 22,00 con il suo live per poi lasciarvi ad una superconsolle, due storici Dj della nightlife barese: Nicola Corradino e Nino Chiarulli, due maestri della discodance, questa volta insieme.



Formule di accesso:

€ 13 (2 primI piattI + bevanda o drink alcolico)

€ 10 (con Drink alcolico)



Privè € 100 5 pass + 1 kit vodka o 3 bottiglie prosecco



LA SERATA IDEALE PER FESTEGGIARE IL TUO EVENTO NELL'EVENTO.



SI ACCEDE ESCLUSIVAMENTE IN LISTA

Per prenotazione ed agevolazione gruppi:

12.03 - 348.8791734