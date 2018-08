Capodanno d'estate • Señorita • Hasta El Amanecer • Reggaeton al Trappeto Summer di Monopoli

L'onda del divertimento sta per invadere il TRAPPETO per un super Capodanno D'ESTATE



14 AGOSTO 2018@TRAPPETO - TUTTI INSIEME TUTTO IN UNA NOTTE in the FIRST FLOOR



SENORITA!!!

🌴Il Ritmo Caliente del 🌴🌊👙🏖 Summer Tour di 🔥 SEÑORITA 🔥 torna a #MONOPOLI ad Infiammare la Dancefloor della discoteca Il Trappeto per una Super Noche de Fuego 🔥💣💥🔊🎶🍾 con il Sound 🎵 Reggaeton, Hip Hop, RnB, Moombahton & Latin House🎵di Dj Gredy e la Voce ANTONIO GIGLIO e l'Animazione della Dance Crew 👐

insieme HASTA EL AMANECER PARTY



BEST REGGAETON - HIP HOP - R&B PARTY



L'Energia di Hasta El Amanecer party torna a Il Trappeto !

CI vediamo ★ MARTEDI' 14 AGOSTO ★ per farti Scatenare con il miglior party REGGAETON ° HIP HOP ° R'N'B ° della puglia !!



- CENA SPETTACOLO YUPPIES IN TOUR DALLE 21.30 - € 35 a persona compreso ingresso disco



In questo gran festeggiamneto del CAPODANNO D'ESTATE non poteva mancare LA MITICA CENA SPETTACOLO DEL TRAPPETO : YUPPIES ON TOUR con Gianpaolo Schiraldi e Antonio di Pierro

Vi offriamo menù gustosi e sorprendenti con i tipici sapori della terra di Puglia e cocktails serviti con brio e stile.



Prenotazioni cene: ✆ 3282677160

Al TRAPPETO SUMMER ARRIVARE PRIMA CONVIENE!



MARTEDI' 14 AGOSTO INGRESSO DONNA € 5 ENTRO le 00.45 per tutte coloro che contatteranno il 3282677160 comunicando il proprio nome e cognome!

Nomi da comunicare entro le ore 17 di Martedi' 14 AGOSTO

Second Floor AGRUMETO

Musica house e commerciale



Dj resident TRAPPETO



Gaetano gala

Nanni

FiveP



Voice

Pierluca innamorato / Leo Sciliano



Percussion Live

Vito Tribuzio



Info / Privè 3282677160



Ingresso post cena dalle 23:30 Ingresso su lista SICILIANO da comunicare all'ingresso

5 euro con prenotazione + 7 euro al locale

15 euro direttamente al locale



"La direzione si riserva il diritto di selezione, educazione e comitive miste agevoleranno l'ingresso"



il Trappeto

Contrada Cristo delle Zolle, 207

70043 Monopoli (Italia)