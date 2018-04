Laboratorio creativo: Disegnamo in 3d con la schiuma da barba

Il disegno 3D è sempre stupefacente da vedere: la magia di oggetti e figure che sembrano uscire fuori dalla loro realtà bidimensionale per andare ad occupare anche dello spazio, del volume, è un’illusione ottica che colpisce sempre!



La tecnica per realizzare disegni tridimensionali è molto antica, ma non per questo ha smesso di generare stupore e radunare attorno a sé tantissimi estimatori.



Si potrebbe pensare che realizzare disegni tridimensionali con una semplice matita o un pennarello, senza l’ausilio di sofisticati software per il rendering 3D, sia un’impresa grafica per soli artisti, o per coloro che almeno abbiano fatto degli studi accademici ad indirizzo artistico. E invece no.



Durante il laboratorio i piccoli partecipanti potranno scoprire come realizzare dei facili disegni in 3D con il solo ausilio di matite, pennarelli.e.....schiuma da barba.