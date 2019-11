 'A Casa Di Miriam' il recital dei Disp’arte nella Masseria dal Canonico di Mola di Bari

Torna la musica d’autore sul palco della Masseria dal Canonico di Mola di Bari.

Sabato 30 novembre alle ore 21.00 va in scena A Casa Di Miriam Recital dei Disp’arte

Onofrio Susca al pianoforte, Donato Pinto al basso, Giovanni Renna alla batteria, Gianni Ladisa sax e voce e Miriam Stano voce proporranno un concerto interamente dedicato agli amori, ai sogni, alle lacrime e ai sorrisi delle donne, tra musiche originali, racconti e poesie.

Biglietteria: Solo concerto 10 euro, concerto più cena 20 euro.

Info e prenotazioni: 347.27.131.40 - 348.7212867– 348.66.285.93 -080.4737744.

Le istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria su www.dalcanonico.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/dalcanonico/

La Masseria Dal Canonico, della famiglia Brunetti, si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada "Brenca" (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona "Poggio Antiche Ville", in via Chiancarelle, 48.