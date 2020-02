All’Istituto dei Missionari comboniani di Bari si parla dell'importanza della disintossicazione intestinale

Mercoledì 19 febbraio all’Istituto dei Missionari Comboniani di Bari, all’interno delle iniziative della RCU Picone Poggiofranco, si terrà un evento culturale, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, sul tema “Tutti i benefici della disintossicazione intestinale” a cura di Gianluca Lombardi.

Oggigiorno si è tutti concordi sul fatto che la maggior parte delle malattie parta da un accumulo di tossine. La situazione ambientale non ci aiuta perché con l’inquinamento il nostro corpo accumula tossine, per via dell’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo, il cibo che mangiamo, i metalli pesanti e il circuito elettromagnetico. Tuttavia ci sono delle possibilità di disintossicarci.

Il seminario avrà inizio con l’analisi dell’attività svolta dal medico e chirurgo Alexis Carrel, premio Nobel per la medicina nel 1912. Lui ha condotto un importante esperimento che ha dimostrato che se si trovasse il modo di disintossicarci completamente, sia dalle tossine esogene che da quelle endogene avremmo la possibilità di vivere a lungo, perché il nostro corpo non avrebbe possibilità di ammalarsi.

Si continuerà analizzando le metodologie per riconoscere i segnali di una intossicazione, tutti i benefici derivanti dalla disintossicazione dell'intestino, i cibi medicina e i cibi spazzatura, la disintossicazione tramite l'alimentazione e le migliori tecniche di disintossicazione naturale.

Per partecipare a questo appuntamento bisognerà accreditarsi all’indirizzo internet

https://forms.gle/ojkmnmsBBzRKNiFV9 .

Istituto dei Missionari Comboniani – via Giulio Petroni, 101 - Bari

Info: 3805297662

Inizio evento: 18:30