A Bari torna la manifestazione 'Distiguished gentleman's ride', una giornata di festa tra moto e solidarietà

A Bari l’edizione 2019 di “Distinguished Gentleman’s Ride”, l’evento a scopo benefico promosso dal Motoclub Coolriders asd che si svolgerà domenica 29 settembre, a partire dalle ore 9 in piazza della Libertà.

Il Distinguished Gentleman’s Ride sfilerà attraverso il cuore di oltre 7.000 città in 110 Paesi, riunendo la comunità vintage di motociclisti di tutto il mondo.

L’edizione di Bari, attiva dal 2015, conta ogni anno oltre 1.000 motociclisti provenienti da tutta la Puglia, Basilicata, Molise e da parte della Campania, che si riuniscono sfilando per le vie della città.

Quest’anno il meeting point sarà in piazza della Libertà dove, al rientro dalla parata, si terrà il consueto carosello di attività d’intrattenimento con barbieri old style, musica e ballerini di Lindy Hop e con l’esposizione di moto nuove dei principali brand. In piazza Massari, invece, avrà luogo il consueto mercatino vintage mensile che in questa speciale occasione arricchirà la propria offert.

La Distinguished Gentleman’s Ride è stata fondata nel 2012 a Sidney, in Australia, da Mark Hawwa ed è ispirata a una foto di Don Draper, protagonista della serie televisiva statunitense “Mad Men”, a cavallo di una moto classica mentre indossa il suo abito migliore. Obiettivo dell’evento è quello di raccogliere fondi destinati alla ricerca per la lotta al tumore della prostata e allo sviluppo di programmi di assistenza psicologica per la prevenzione dei suicidi, devoluti a partner quali la Movember Foundation, la più grande organizzazione mondiale di andrologia.