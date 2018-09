Distinti signori in motociclette d'epoca, a Bari la sesta edizione della Distinguished Gentleman’s Ride

Con Distinguished Gentleman’s Ride, domenica 30 settembre migliaia di distinti signori, in oltre 650 città nel mondo, indosseranno la cravatta, arricceranno i baffi, stireranno i propri tweed e inforcheranno le motociclette classiche e d’epoca per raccogliere fondi e sensibilizzare sui temi della salute maschile, in particolare la ricerca sul cancro alla prostata e la prevenzione del suicidio.

L’appuntamento è per domenica,alle ore 9, in piazza Libertà; la partenza del corteo è prevista alle 10.15, poi la parata per le vie centrali di Bari con arrivo in piazzetta Mar del Plata a Torre a Mare per i festeggiamenti con i partecipanti.

All’arrivo, spazio all’intrattenimento assicurato da una band musicale che eseguirà pezzi rockabilly, charleston e swing e dall’esposizione di modelli di motociclette

Per maggiori informazioni e per le donazioni visita il sito: www.gentlemansride.com

Il Distinguished Gentleman’s Ride è stato fondato a Sidney, in Australia, da Mark Hawwa. È stato ispirato da una foto di Don Draper, protagonista di Mad Men, a cavallo di una moto classica con addosso il suo abito migliore. Mark decise che un giro in moto a tema sarebbe stato un ottimo modo per combattere lo stereotipo, spesso negativo, dei motociclisti e, allo stesso tempo, per connettere le comunità motociclistiche esclusive.

Quella prima manifestazione, nel 2012, ha radunato oltre 2.500 motociclisti in 64 città riscuotendo un successo tanto grande che il fondatore si è interrogato sul moso in cui avrebbe potuto essere utilizzato a sostegno di una buona causa.