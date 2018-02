La band romana Divenere live al Pellicano Pub di Bari con il loro nuovo lavoro "Forever"

Il nuovo disco intitolato Forever uscirà solo qualche giorno dopo (5 marzo) ma i Divenere lo presenterano in anteprima il 1° mazro a Bari, al Pellicano Pub, ormai sempre più punto di riferimento in città per gli amanti della musica dal vivo.

Nome storico della musica alternativa romana, i Divenere sono attivi da più di dieci anni (il primo lavoro discografico risale al 2008) e si sono sempre contraddistinti per una continua ricerca musicale che, in questo ultimo disco, li ha condotti in territori di matrice shoegaze e dream-pop. Non a caso, lo scorao anno hanno condiviso il palco in numerose date in giro per l'Italia e all'estero con i concittadini Klimt 1918, alfieri del genere.

Quarto tassello della loro carriera discografica, Forever si compone di 7 brani per un totale di circa 29 minuti di musica. È stato interamente autoprodotto dalla band di origine lucana e composto nel corso degli ultimi due anni. “Alcuni pezzi – afferma la band – sono ormai nel nostro repertorio da un po' anche se non erano mai stati incisi, altri invece sono nati a ridosso della produzione del cd. Mai come in passato, la sezione ritmica ha avuto una voce importante nel processo creativo.”

Formatisi nel 2005 a Roma, i Divenere hanno condiviso il palco con numerosi artisti del panorama nazionale e internazionale: tra i tanti, Afterhours, Verdena, Caparezza, Yuppie Flu e Zen Circus. Molti gli interrogativi che accompagnano da sempre il significato del nome. “Semplicemente ci piaceva come suonava, anche se la presenza della parola venere non è casuale e molto banalmente fa riferimento a un concetto astratto di bellezza femminile.”

Prima di Forever, i Divenere hanno pubblicato: In/Verno (2008, Autoproduzione); Your City Light On EP (2011, Diavoletto Netlabel); The Snow Out of Her Apartment (2012, RBL Music Italia) il cui secondo singolo Modern Star vince il premio come miglior colonna sonora agli Edu Short Movies con il cortometraggio “Blush” arrivando in finale per il David di Donatello 2014; e Cities, Skies, Mountains, Seas and Other Useless Thing EP (2016, Diavoletto Netlabel).