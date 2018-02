Divertente, fashion, live: è l’imperdibile compleanno del Gran Shopping Mongolfiera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Sabato 3 marzo, appuntamento con il pasticcere Damiano Carrara e Lo Zoo di Radio 105, favole per i più piccoli e tanto altro. Una torta gigante per 1000 persone realizzata real time nella galleria del Gran Shopping Mongolfiera da un pasticcere d’eccezione, l’irresistibile simpatia dei ragazzi dello Zoo di Radio 105, le fiabe più belle e famose raccontate per i più piccoli. L’appuntamento imperdibile è per sabato 3 marzo dalle ore 18.00. Per il 10° compleanno del centro commerciale, infatti, la festa è aperta proprio a tutti: dagli adulti ai bambini, con un programma di eventi irrinunciabili. Un grande compleanno richiede una torta importante… da spettacolo! A realizzarla live in galleria, con l’aiuto del suo staff, il bello, giovane e famoso pasticcere Damiano Carrara, volto di Real Time, Bake Off e Cake Star. Ma lo spettacolo ed il divertimento non finiscono qui. Ad intrattenere il pubblico con i loro scherzi, ci penserà la simpaticissima combriccola dello Zoo di Radio 105, composta da Paolo Noise, Wender e Pippo Palmieri. E per i più piccoli, dalle 16:30 alle 20:30, le fiabe più belle da La Bella e la Bestia a Pinocchio, da La Sirenetta ad Harry Potter e al Grillo Parlante. Raccontando le loro storie, cantando e ballando per la galleria, faranno viaggiare con la fantasia ogni bambino. All’ingresso principale del centro commerciale, infine, un grande autobus a due piani allestito come una discoteca viaggiante per ballare con la musica di un dj, degustare drink analcolici e diventare parte integrante dell’indimenticabile party di compleanno. Ma che festa sarebbe senza desideri da esprimere? Il Gran Shopping realizzerà il sogno di un suo fortunato cliente. Non vi resta che salire a bordo e scoprire come!