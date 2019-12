Arte di Strada, Dj Set e Concerti colorano il Natale a Monopoli

Il Natale a Monopoli si arricchisce di magia e colori con Monart, il festival internazionale degli artisti di strada che, nelle giornate del 13 e 14 dicembre (proseguendo anche il 21 e 23 dicembre), regalerà ad adulti e bambini spettacoli originali nel campo dell’intrattenimento e del teatro viaggiante: dalla esibizione itinerante dei trampolieri delle Bianche Presenze (13) allo spettacolo di magia e cabaret “Magicomio” di Francesco Scimemi (14), dalle parate di 25 acrobati, danzatori e giocolieri dei “Pachamama” (14) allo show di micromagia e illusionismo di Jack il Manipolatore (14), dalle caricature artistiche del milanese Alberto de Lazzari (14) fino all’elegantissimo spettacolo di Hula Hoop dell’artista canadese Hopelaii (21) e alle acrobazie strabilianti con il Roue Cyr del cileno Francisco Rojas (23).

La musica è anche il live dj set in calendario domenica 15 dicembre con l’Aperichristmas nei bar e/o risto pub del centro murattiano e del centro storico aderenti all’iniziativa, che ospiteranno un aperitivo a tema accompagnato dalle originali performance di alcuni dj monopolitani, in un percorso all’insegna dei suoni e dei sapori tipici del Natale Made in Puglia. L’itinerario parte alle ore 19 da Corso Umberto con Caffè del Corso e Meridional Caffè, per proseguire in Piazza Vittorio Emanuele con Michelangelo Cafè di nuovissima apertura, il Caffè Napoli fino al centro storico con Damare & Avamposto 11, La Dolce Vita, Compagnia Portuale, Tuttapposto Wine Bar, Baldovino Wine Bar, Alchemico.

Lunedì 16 Dicembre in onore dei festeggiamenti della Madonna della Madia, Santa Patrona della Città, il Sagrato della Cattedrale si prepara ad ospitare alle ore 21.00 il coro gospel “Wanted Chorus”, magistralmente diretto dal maestro Vincenzo Schettini con un repertorio di brani classici natalizi rielaborati in un entusiasmante crescendo di suoni ed emozioni capaci di coinvolgere e sorprendere.

Intanto, la casa di Babbo Natale più grande di Puglia in Piazza Vittorio Emanuele è visitabile fino al 6 gennaio dalle 18 alle 21 nei giorni feriali e anche dalle 10 alle 13 nei giorni festivi, costantemente animata da un calendario fitto di eventi, laboratori, trucca bimbi e baby dance per giocare e offrire spettacoli ai bambini di ogni età. Completa il ricco cartellone la suggestiva scenografia delle video proiezioni architetturali sui principali monumenti del centro storico: Castello Carlo V, Mura di Portavecchia, Piazza Palmieri e Piazza XX Settembre.