Dj Set Napoli Segreta in concerto all'Officina degli Esordi

Napoli Segreta è parte di qualcosa di più grande che accade oggi a Napoli. Uno spirito diverso che mette insieme musica, letteratura, e immagine in un’estetica nuova, fuori dai soliti cliché sulla città.

Napoli Segreta è il dj set che non hai ancora ascoltato. Un movimento culturale distribuito, diffuso, frammentato ma unitario che si muove tra avanguardia e retroguardia. Napoli Segreta è un viaggio sonoro attraverso mille Napoli diverse, condotto da Famiglia Discocristiana e DNApoli. Napoli Segreta è un talk dedicato a chi vuole andare a fondo, che racconta vicende, aneddoti e spaccati di un ambiente lontano eppure assolutamente attuale e probabilmente futuro.

Napoli Segreta è anche il nome della compilation pubblicata da Early Sounds e NG Records che raccoglie perle nascoste della discografia napoletana funk e disco. Un’azione di riscoperta sembrata anacronistica molti anni fa, ma poi divenuta leggenda e proseguita negli ultimi anni insieme ai Nu Guinea. Un virus che è cresciuto di ascolto in ascolto fino a contagiare il pianeta Terra. Anni ‘70 inalati, anni ‘80 bucati, anni ’90 mangiati, e un Nuovo Millennio tutto da ballare per chiunque abbia chiaro il concetto: «virale» non coincide necessariamente con «mainstream». (Gennaro Ascione)



DJ SET NAPOLI SEGRETA dalle ore 22

In apertura TUPPI

Biglietto in prevendita: 7,00 euro + 1,00 d.p.

Biglietto all'ingresso dell'evento: 10,00 euro

Prevendite disponibili su Vivaticket e Ticketone