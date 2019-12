Nell’ambito delle iniziative di cooperazione internazionale e solidarietà portate avanti da anni dall’associazione barese Kenda Onlus, il prossimo 20 Dicembre presso il salone della Caritas a Bari Vecchia (Strada dei Gesuiti 20) si terrà “Djembé na Kenda! Suoni, storie e sapori dall’Africa”, un pomeriggio dedicato alla conoscenza della cultura africana attraverso un laboratorio di percussioni per bambini e la presentazione dei progetti in fase di realizzazione in Sud Sudan e Costa d'Avorio, con il sostegno della Regione Puglia.

L’iniziativa intende raccontare alla cittadinanza come Kenda Onlus, attraverso il progetto “Un Fiore Rosso per Nzara”, sta supportando la popolazione sud sudanese potenziando l’Ospedale Santa Teresa di Nzara con la costruzione di una Banca del Sangue. L’ospedale è gestito in loco dalle suore missionarie comboniane, e a testimoniare la loro preziosa attività interverrà Suor Rocìo Combas e le consorelle comboniane che operano oggi a Bari.

Kenda Onlus presenterà anche la realtà della Costa d’Avorio e come, tramite il progetto “Generazione mai nata”, si sta lavorando per contrastare la mortalità infantile e supportare le donne ivoriane e il loro diritto alla maternità. La bellezza della terra del cacao e dell’avorio sarà raccontata anche attraverso gli scatti del fotografo ivoriano Barry Abdoul Rasack che sono raccolti nel calendario 2020 di Kenda Onlus.

Al termine della serata sarà infine possibile gustare i sapori della cucina africana attraverso un aperitivo solidale a cura di Osteria popolare di Bread&Roses.

L’evento è finalizzato a raccogliere fondi per supportare le attività dell’ospedale di Santa Teresa di Nzara – Sud Sudan che ha al centro delle sue priorità la prevenzione e cura di tubercolosi, lebbra e AIDS, e l’assistenza sanitaria ai bambini minori di 5 anni per combattere l’elevata mortalità e morbilità infantile.