"Do-in": alla Casa delle Bambine e dei Bambini uno speciale appuntamento per San Valentino

Nella giornata di San Valentino la Casa delle Bambine e dei Bambini organizza DO-IN, uno speciale appuntamento dedicato all’amore, con inizio alle ore 17.

A guidare i partecipanti alla ricerca dell’armonia tra corpo, mente e spirito sarà Francesca Zonno, operatrice qualificata ohashiatzu. Un’occasione per stare insieme e riscoprire l’amore per se stessi per poterlo condividere con i propri cari, a partire dai più piccoli.

L’incontro è gratuito con obbligo di prenotazione telefonando al numero 080 2040908 della CBB negli orari di apertura o inviare mail a info@cbb.bari.it.