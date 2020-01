Nel Multisala Teatro Vignola di Polignano il docu-film 'Leonardo-Le opere'

Torna la Grande Arte al cinema nei giorni 13, 14 e 15 gennaio, con il docu-film LEONARDO-LE OPERE del regista Phil Grabsky.

L’evento, che festeggia la chiusura dell’anno delle celebrazioni dedicato all’artista, indaga le opere pittoriche del Maestro per un’inedita visione in ULTRA HD, accompagnata dal commento di alcuni dei massimi esperti mondiali di Leonardo.

La produzione pittorica del genio del Rinascimento sarà al centro del docu-film: La Gioconda, L'Ultima cena, La Dama con l'ermellino, Ginevra de 'Benci, La Madonna Litta, La Vergine delle Rocce, ma anche il Salvator Mundi, la milanese Sala delle Assi, l'Adorazione dei Magi recentemente restaurata e la Madonna dei Fusi, mostrata in un film per la prima volta dopo il suo recente restauro. L’obiettivo è quello di ripercorrere, attraverso il prisma della sua pittura, anche la vita di Leonardo (1452-1519): l’inventiva, le capacità scultoree, la lungimiranza nell’ambito dell’ingegneria militare e la capacità di districarsi nelle vicende politiche del tempo.

Girato in Russia, Germania, Francia, Italia, Stati Uniti, Inghilterra, Scozia, Polonia, Leonardo-Le opere si avvale anche degli interventi di alcuni dei principali curatori e critici d’arte del mondo. In particolare, “Leonardo-Le opere” offre anche un accesso privilegiato alla Gioconda, vista con una profondità di analisi del dettaglio straordinaria, e alle due Madonne conservate all'Ermitage di San Pietroburgo: la Madonna Benois e la Madonna Litta. Una vera "festa per gli occhi", che permetterà di esplorare anche la biografia di un uomo geniale come Leonardo.