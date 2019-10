'Dog movie casting' arriva a Bari con la fiera Pet expò&show!

Dog Movie Casting di portamiconte con Nicola Ratti di K1 DOG -school ,sport & fun al Pet expo&show Bari

''IL TUO CANE POTREBBE ESSERE SCELTO PER PARTECIPARE AI PROSSIMI PROGRAMMI TELEVISIVI!

Pensate che il vostro cane sia particolarmente bello, intelligente e simpatico? Sa eseguire comandi o ha particolari abilità? PARTECIPATE GRATUITAMENTE!''

Come?

Basta presentarsi al Dog Casting - stand portamiconte in una delle date della Fiera dove troverai il nostro staff con Nicola Ratti pronto a valutare il talento del tuo cane . E' consigliata la PRE ISCRIZIONE, compilando il form a questo link http://www.portamiconte.info/dog-casting/

per info potete contattarci via mail info@portamiconte.info o whatsapp 3296971667

Ci si può presentare anche in coppia (binomio cane-proprietario)