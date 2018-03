Dolci pensieri di pasta frolla

Il tour gastronomico FoodAddiction in Store che sta attraversando lo stivale fa tappa in Puglia. L’appuntamento gratuito e aperto al pubblico è in programma venerdì 23 marzo a partire dalle 18:30 presso lo Scavolini Store Bari. Gli amanti dei dolci potranno assistere e partecipare in prima persona alla realizzazione di diverse ricette durante lo show-cooking tenuto dalla blogger di iFood Patrizia Laquale e dedicato alla nobile arte della pasta frolla. Solo dopo aver messo le mani in pasta, al termine dell’evento, tutti i presenti potranno degustare i dolci preparati con un assaggio unico e indimenticabile.



La primavera è il risveglio dei sensi, buonumore e felicità. Un modo per esprimere se stessi e i propri sentimenti è senz’altro quello di cucinare. Quando si cucina, si portano in tavola emozioni. È con questo intento che la blogger Patrizia Laquale coinvolgerà il pubblico nella creazione di dolci ricette, ottime da condividere con le persone care. Un tuffo nella tradizione e nei ricordi attraverso la preparazione della pasta frolla, una base estremamente versatile che, grazie alle diverse aromatizzazioni, si adatta a tutte le ricette. Biscotti, crostatine, torte e cestini al gusto di tè, camomilla, arancia e frutti rossi arricchite con creme e mousse ed infine decorate con fiori eduli. Non resta altro che rimboccarsi le maniche, impastare, infornare e prepararsi all’assaggio finale.

