Dolmen di San Silvestro, a Giovinazzo le osservazioni astronomiche a cura del Planetario di Bari

Sabato 10 Agosto in occasione del tradizionale evento astronomico delle stelle cadenti il Comune di Giovinazzo aprirà straordinariamente al pubblico il sito archeologico Dolmen di San Silvestro dalle ore 20:00 alle ore 23:30 per una serata dedicata alle osservazioni astronomiche a cura del Planetario di Bari.

Nella suggestiva area archeologica megalitica i divulgatori installeranno telescopi professionali per mostrare al pubblico le meraviglie del cielo stellato ad occhio nudo ed al telescopio.

L’ingresso è gratuito e destinato ad un numero limitato di partecipanti.

La prenotazione è obbligatoria tramite mail a info@ilplanetariodibari.com

Poiché l’area parcheggio del Dolmen è molto limitata il Comune di Giovinazzo ha istituito un servizio navetta gratuito e continuativo dalle ore 20 alle ore 23.30 con partenza davanti alla Sede Municipale del Comune di Giovinazzo (Piazza Vittorio Emanuele II n. 64).

Il dolmen San Silvestro di Giovinazzo si trova sulla Strada Provinciale Giovinazzo-Terlizzi

Si consiglia una cena al sacco.