'Domani è festival', il borgo antico di Adelfia si riempie di arte e cultura

Domani è Festival 2019 torna a riempire il borgo antico di Adelfia di arte e cultura

Giunta alla sua terza edizione, rimane fedele alla sua linea artistica e anche quest'anno propone l'esibizione e la mostra di esponenti per ogni arte nelle quattro postazioni del centro storico del rione Canneto.

Scultura, pittura, stampa e incisione prenderanno vita in estemporanea nei vicoli mentre letteratura, fotografia e musica daranno bella mostra di sé al pubblico itinerante. Non mancheranno gli ospiti speciali della postazione centrale per la musica e la letteratura.