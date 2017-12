Domenica al Museo, ingresso gratuito per tutti nelle aree archeologiche, nei musei e nei castelli di Bari e provincia

7 GENNAIO 2018 | DOMENICA GRATUITA NEI MUSEI E AREE ARCHEOLOGICHE STATALI

Oltre 450 tra musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale.

In vigore dal luglio del 2014 l’iniziativa ha visto la partecipazione in tutte le sue edizioni di oltre 10 milioni di visitatori nei soli musei statali



Il decreto Franceschini (Decreto 27 giugno 2014, n. 94), in vigore dal 1° luglio 2014, stabilisce che ogni prima domenica del mese non si paga il biglietto per visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato.

Bari

Museo nazionale archeologico di Altamura

via Santeramo, 88 - Altamura

Orario: Lunedì-Venerdì 8.30-19.30, Sabato-Domenica 8.30-13.30; Prenotazione: Nessuna

Castello svevo di Bari

piazza Federico II di Svevia, 4 - Bari

Orario: Mercoledì-Lunedi 8.30-19.30 Chiusura settimanale: Martedì; Orario biglietteria: Mercoledì-Lunedi 8.30-18.30; Prenotazione: Nessuna

Museo e Pinacoteca d'Arte Medievale e Moderna della Città Metropolitana di Bari "Corrado Giaquinto"

Via Spalato 19 - Bari

Orario: dal martedì al sabato 09,00 – 19.00 (ultimo ingresso consentito ore 18:30) domenica 09.00 – 13.00 (ultimo ingresso consentito ore 12:30) lunedì e festività infrasettimanali chiuso; Prenotazione: Nessuna

Palazzo Simi

Strada Lamberti, 1 - Bari

Orario: tutti i giorni 9,30 - 18,30; Prenotazione: Nessuna

Galleria nazionale della Puglia "Girolamo e Rosaria Devanna"

via Giandonato Rogadeo, 14 - Bitonto

Orario: Giovedì-Martedì 9.00-20.00 Chiusura settimanale: Mercoledì; Orario biglietteria: Giovedì-Martedì 9.00-19.30; Prenotazione: Nessuna

Museo nazionale archeologico di Gioia del Colle

piazza dei Martiri del 1799, 1 - Gioia del Colle

Orario: Lunedì-Sabato 8.30-19.30 Festivi 8.30-13.30; Orario biglietteria: Lunedì-Sabato 8.30-19.15; Domenica 8.30-13.15; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico di Monte Sannace

Strada Provinciale 61 - Gioia del Colle - Turi Km 4, 5 - Gioia del Colle

Orario: 8.30 - tramonto (su prenotazione) Chiusura settimanale: nessuna; Prenotazione: Nessuna

Museo nazionale Jatta

piazza G. Bovio, 35 - Ruvo di Puglia

Orario: Lunedì-Domenica 8.30-13.30 Giovedì 8.30-19.30; Orario biglietteria: Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì 8.30-13.30 Giovedì e Sabato 8.30-19.30; Prenotazione: Nessunae