“Lo sport in piazza” nella piazza della Pace del centro commerciale Mongolfiera Japigia

Domenica 13 ottobre torna lo "Sport in Piazza", una intera mattinata, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dedicata alle discipline sportive. Sulla rinnovata Piazza della Pace lezioni e dimostrazioni gratuite di svariate attività sportive: pilates, ginnastica dolce, danze orientali, allenamento funzionale, arti marziali, Kickboxing, scherma e tanto altro. Saranno oltre dieci le attività sportive che coinvolgeranno nelle aree fitness e ombreggianti, appassionati e curiosi durante questa vera e propria festa dello sport, che si preannuncia ricca di partecipazione, agonismo e condivisione. Ai partecipanti all’evento, aperto a tutti, sarà offerta la possibilità di diventare protagonisti della giornata, cimentarsi con i propri sport preferiti e testare nuove discipline sportive, anche quelle meno conosciute. Nell’occasione sarà inaugurata la pista pump track in collaborazione con i ragazzi di Impact SHOP ♥ Un circuito, fatto di gobbe, cunette, curve paraboliche, aperto gratuitamente per il divertimento di esperti, neofiti, grandi e piccini. Ecco il programma completo: - Avviamento al parkour e Cultura del movimento, area fitness in collaborazione con il coach Davide Entrao Valerio - Kickboxing (Bambini e Ragazzi), Muay Thai (Adulti) e Cross Training allenamento funzionale in collaborazione con OPA New Olimpic area ombreggianti, con il Maestro Ottavio Panunzio - Fit pilates, Allenamento funzionale e Preparazione atletica in collaborazione con Osteofit area ombreggianti - Bjj, MMA in collaborazione con Angiulli Fitness Gym, area fitness, con il maestro Paolo Girone - Scherma, dimostrazioni a cura dei maestri dell’Accademia Scherma Bari ASD, area fitness - Corso di danza del ventre e Corso di danza polinesiana in collaborazione con Le Ali Di Iside Bari, area ombreggianti Nella Piazza della Pace si potrà così ritrovare, scoprire e vivere lo sport in tutte le sue discipline, da quelle classiche fino a quelle ormai consolidate come nuove tendenze