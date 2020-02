A Bari l'incontro “Le età di nintendo: la corporation che salvò il videogame”

Domenica 16 febbraio 2020 dalle ore 17.00 alle 19.30 presso la sede dell’associazione Apulia Retrocomputing Via Brigata e Divisione Bari 1/13 si terrà l’evento dal titolo “Le età di Nintendo: La Corporation che salvò il videogame”.

Gli amici dell’associazione Apulia Retrocomputing ci accompagneranno attraverso la storia di una delle aziende più rinomate nel settore della produzione di console per videogiochi.

La Nintendo, fondata il 23 settembre 1889 da Fusajiro Yamauchi, all’inizio degli anni ottanta passa dai giochi di carte e meccanici ai giochi elettronici. All’inizio della seconda metà degli anni 80 il settore videoludico fatica ad uscire da una forte crisi scoppiata nel 1983. Una crisi non solo economica, bensì anche di fiducia da parte dei consumatori. I relatori dell’associazione Apulia Retrocomputing, supportati nel percorso dalla presenza delle più celebri console prodotte dalla casa giapponese su cui gireranno i classici della storia del videogioco, ci racconteranno le lungimiranti strategie che le consentirono di prendere le redini dell’intero mercato mondiale, risollevandolo.

Appuntamento a Domenica 16 febbraio dalle ore 17.00 alle 19.30 presso la sede dell’associazione Apulia Retrocomputing.