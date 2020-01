Tornano le domeniche gratuite nei parchi e Musei e Castelli di Bari e provincia con 'Domenica al Museo'

Domenica 2 febbraio torna la “Domenica al Museo”, iniziativa che prevede l’ingresso gratuito nei musei, monumenti e parchi archeologici statali, ogni prima domenica del mese.

Il 2020 dei musei italiani si è aperto con una edizione da record della domenica gratuita, la promozione del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che prevede l'ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Introdotta dal ministro Franceschini nel 2014, dalla prima edizione a oggi sono stati circa 17 milioni i visitatori dei soli musei statali che ne hanno approfittato. A questi si sommano gli altrettanti numerosi visitatori dei musei comunali che hanno via via aderito alla promozione.



“La cultura è per tutti ed è davvero una festa vedere così tanti cittadini e famiglie andare a visitare i musei delle proprie città. Dalla sua prima edizione del luglio 2014 più di 17 milioni di persone sono andate al museo gratuitamente con questa promozione. Un vero e proprio successo ecco perché la domenica gratuita tornerà a essere permanente tutto l’anno per tutti i musei dello Stato”, così il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.

Parco Archeologico di Monte Sannace (MiBACT)

Strada Provinciale 61 - Gioia del Colle - Turi Km 4, 5 - Gioia del Colle

Orario: Da Mercoledì a Domenica: 8.30 - 15.00 Chiusura settimanale: Lunedì e Martedì; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 080 3491780; Email: castello.gioiadelcolle@novaapulia.it)

Museo Archeologico Nazionale di Gioia del Colle (MiBACT)

piazza dei Martiri del 1799, 1 - Gioia del Colle

Orario: da Lunedì a Domenica: 8.30-19.30; Orario biglietteria: Ultimo ingresso: 19.15; Prenotazione: Nessuna

Castello svevo di Bari (MiBACT)

piazza Federico II di Svevia, 4 - Bari

Orario: dal mercoledì al lunedì: 8.30-19.30 Chiusura settimanale: Martedì; Orario biglietteria: dal mercoledì al lunedì 8.30-18.30; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 080 5213704; Email: castello.bari@novapulia.it)

Galleria Nazionale della Puglia "Girolamo e Rosaria Devanna" (MiBACT)

via Giandonato Rogadeo, 14 - Bitonto

Orario: dal lunedì al sabato: 9.00-20.00; Domenica 5 Gennaio 2020 dalle 9.00 alle 20.00 Lunedì 6 Gennaio 2020 dalle 9.00 alle 15.40 Chiusura settimanale: mercoledì; Orario biglietteria: ultimo ingresso 45 min. prima della chiusura; Prenotazione: Nessuna

Museo e Pinacoteca d'Arte Medievale e Moderna della Città Metropolitana di Bari "Corrado Giaquinto" (Provincia)

Via Spalato 19 - Bari

Orario: dal martedì al sabato 09,00 – 19.00 (ultimo ingresso consentito ore 18:30) domenica 09.00 – 13.00 (ultimo ingresso consentito ore 12:30) lunedì e festività infrasettimanali chiuso; Prenotazione: Nessuna

Museo Nazionale Archeologico di Altamura (MiBACT)

via Santeramo, 88 - Altamura

Orario: Lunedì-Venerdì: 8.30-19.30 Sabato, Domenica e Festivi: 8.30-13.30 ; Orario biglietteria: Ultimo ingresso 30 min. prima della chiusura; Prenotazione: Nessuna

Palazzo Simi - Centro operativo per l'Archeologia (MiBACT)

Strada Lamberti, 1 - Bari

Orario: tutti i giorni 9,30 - 18,30; Prenotazione: Nessuna

Museo Nazionale Jatta (MiBACT)

piazza G. Bovio, 35 - Ruvo di Puglia

Orario: Lunedì-Venerdì: 8.30 - 13.30; Sabato: 14.30 - 19.30; Domenica: 8.30 - 13.30 (prima e terza domenica del mese) Chiusura settimanale: chiuso la seconda e la quarta domenica del mese; Prenotazione: Nessuna