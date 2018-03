Ingresso gratuito e visite guidate nel Castello Svevo di Bari

Puntuale come ogni mese, torna Domenica 4 Marzo l'iniziativa Mibact #DomenicalMuseo, con ingresso gratuito in tutti i Castelli e i Musei statali e puntuali come sempre le guide Nova Apulia vi aspettano al Castello Svevo di Bari alle ore 11.30, 12.30, 16.30 e 17.30.

Tariffa € 2,50 a persona.

Info e prenotazioni

Nova Apulia

Castello di Bari

Piazza Federico II, 4

70122 - Bari (Ba)

tel. 080 5213704

orari apertura 08:30 - 19:30

(chiusura biglietteria ore 18.30)

Martedì chiuso

www.novaapulia.it