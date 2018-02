La terza “Domenica in musica” dell’Accademia dei Cameristi è dedicata al repertorio per viola in duo con il pianoforte: in apertura di programma la Sonata op. 36 di Henri Vieuxtemps, opera di ampie dimensioni e gemma della letteratura per viola con le sue oscillazioni tra l’espressività del Maestoso, il tono elegiaco della Barcarola e quello scherzoso del terzo movimento in cui non mancano passaggi virtuosistici di notevole impegno esecutivo. Seguono i poetici Märchenbilder op. 113 di Robert Schumann in cui si ritrova lo spirito delle «storie fantastiche» di gusto tedesco, ricche di simboli e di allegorie legate alle leggende popolari. La magia del suono realizzata in ogni sua sfaccettatura determina l'essenza espressiva della composizione articolata in quattro miniature. Conclude il programma la Sonata per la gran viola op.35 di Niccolò Paganini che si articola come una specie di fantasia, presentando una successione di movimenti culminanti nelle conclusive, acrobatiche variazioni. Protagonisti della mattinata il violista Daniel Palmizio e il pianista Umberto Jacopo Laureti, giovani musicisti di talento, pluripremiati in concorsi internazionali e già lanciati verso una sicura carriera.

Il concerto sarà replicato martedì, 13 febbraio alle ore 18.30 nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Oslo (Norvegia)



Biglietto intero € 10,00 ridotto € 5,00 – Ingresso gratuito per i ragazzi fino ai 13 anni e per i diversamente abili info 3477712034 www.accademiadeicameristi.com

ACCADEMIA DEI CAMERISTI

XIX Stagione di musica da camera 2017-2018

I CONCERTI DEL LUNEDI' – DOMENICHE IN MUSICA

Domenica 11 febbraio 2018 ore 11,00 Auditorium Vallisa p.zza Ferrarese 4 Bari

Gallery