La terza domenica in musica è dedicata a un organico particolare, il trio per clarinetto, viola e pianoforte. Il timbro versatile del clarinetto incontra quello scuro e morbido della viola, entrambi sostenuti dalla pienezza armonica del pianoforte. Si inizia con il Divertimento in fa magg. per viola e pianoforte di Alessandro Rolla, violista e violinista, compositore e direttore dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano per vari decenni. E’ lui a creare il suono corposo e cantabile della viola e ad arricchirne il repertorio cameristico nonché a valorizzarne il virtuosismo esecutivo. Il famoso Trio in mi bem. magg. K498 (Kegelstatt-Trio, “Trio dei birilli”) di Wolfgang Amadeus Mozart, una delle prime opere pensate per l’organico di clarinetto, viola e pianoforte, intriso di leggiadra e intima cantabilità, ricrea una dimensione domestica del far musica (si dice che Mozart stesso lo eseguì alla viola in compagnia del clarinettista Stadler e della pianista von Jacquin). A chiusura la serie di Otto Pezzi op.83 (1910) di Max Bruch (1838 -1920), compositore tedesco e direttore stabile di numerose orchestre europee, autore di importanti opere sinfoniche e concertistiche: in questo lavoro (seguendo anche il modello schumanniano) egli esplora le sonorità e il timbro dei tre strumenti in un’alternanza di oasi liriche e crepuscolari e denso cromatismo. L’esecuzione è affidata alla clarinettista Marta Nizzardo, al violista Claudio Laureti e al pianista Umberto Jacopo Laureti, giovani promesse del concertismo italiano, lanciati verso una sicura carriera concertistica. Il concerto sarà replicato a Varsavia e Cracovia (Polonia) in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura

ACCADEMIA DEI CAMERISTI

XXI Stagione di musica da camera 2019-2020

I CONCERTI DEL LUNEDI' – DOMENICHE IN MUSICA

Domenica 16 febbraio 2020 ore 17,30

Auditorium Vallisa p.zza Ferrarese 4 Bari



A.ROLLA Divertimento in fa magg. BI330

W.A MOZART Trio in mi bem. magg. K498

M.BRUCH Otto Pezzi op.83



Marta Nizzardo clarinetto

Claudio Laureti viola

Umberto Jacopo Laureti pianoforte

Biglietto intero € 10,00, studenti € 5,00 – Ingresso gratuito per i ragazzi fino ai 13 anni e per i diversamente abili



info 3387116300 www.accademiadeicameristi.com