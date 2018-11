L’italianità potrebbe essere l’elemento distintivo di questo affascinante programma che accosta alla Sonata di Busoni le geniali rielaborazioni di brani di Paganini e Pergolesi ad opera di Szymanowki e di Strawinkij. In apertura, la Sonata in mi minore op 29 di Ferruccio Busoni, scritta nel 1890 e dedicata al violinista russo Adolf Brodsky. Opera giovanile, poco conosciuta e anche poco eseguita, merita senz'altro un ascolto attento: è apprezzabile nella fattura dei temi, nel piglio tardoromantico che li anima e nella solida fattura costruttiva. In essa sono inoltre presenti due elementi tipici del Busoni della maturità: la scrittura imitativo-contrappuntistica e la predilezione per il cromatismo melodico. A seguire Tre Capricci (n.20,21 e 24) di Niccolò Paganini nella trascrizione per duo di Karol Szymanowski : l’opera vide la luce nel 1918, complici la vicinanza e amicizia con il grande violinista polacco Pawel Kochanski che suscitò in Szymanowski l’interesse per il repertorio violinistico del secolo passato. A conclusione un’occasione particolare di ascolto della splendida Suite italienne (1925) di Igor Stravinskij nella versione per violino e pianoforte dedicata allo stesso Kochanski: dopo la composizione del balletto “Pulcinella”(1920), ispirato alla musica italiana del Settecento, Stravinskij trascrisse cinque degli undici movimenti della Suite orchestrale tratta dal celebre balletto.

L’esecuzione è affidata a due giovani interpreti di sicuro talento, la violinista milanese Francesca Bonaita e la pianista barese Mariacristina Buono. Il concerto sarà replicato all’Istituto Italiano di Cultura di Oslo ( Norvegia).



Biglietto intero € 10,00, studenti € 5,00 – Ingresso gratuito per i ragazzi fino ai 13 anni e per i diversamente abili

Info 3477712034 www.accademiadeicameristi.com

ACCADEMIA DEI CAMERISTI

XX Stagione di musica da camera 2018-2019

I CONCERTI DEL LUNEDI' – DOMENICHE IN MUSICA

Domenica 2 dicembre 2018 ore 17.30 Auditorium Vallisa p.zza Ferrarese 4 Bari

F.BUSONI Sonata in mi minore op.29

SZYMANOWSKI -PAGANINI Tre Capricci op.40

I.STRAVINSKIJ Suite italienne da “Pulcinella” di G.Pergolesi

Francesca Bonaita violino

Mariacristina Buono pianoforte