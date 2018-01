ACCADEMIA DEI CAMERISTI

XIX Stagione di musica da camera 2017-2018

I CONCERTI DEL LUNEDI' – DOMENICHE IN MUSICA

Domenica 21 gennaio 2018 ore 11,00 Auditorium Vallisa p.zza Ferrarese 4 Bari

K.LIPINSKI Rondò alla polacca op.7

N.PAGANINI I palpiti

F.LISZT Gran Duo concertante “Le marin” S 128

PAGANINI-SCHUMANN Capricci n. 3 – 6 – 10 – 13 – 15 - 23



Christian Sebastianutto violino

Martina Consonni pianoforte



Riprendono gli appuntamenti domenicali con la musica da camera: come da molti anni l’Accademia dei Cameristi propone al mattino ai giovani ascoltatori e agli appassionati l’opportunità di scoprire opere di sicuro fascino sonoro. Il concerto nasce intorno alla strepitosa figura del violinista e compositore Niccolò Paganini : il programma presenta infatti il Rondò alla polacca op.7 di Karol Lipinski, definito il “Paganini polacco”. Il violinista fu allievo di Paganini e conoscente di Chopin. A seguire Tema e Variazioni su “I palpiti” di G.Rossini op.13 di Niccolò Paganini. L’arte romantica di Franz Liszt si evidenzia nel Gran Duo concertante sulla romanza di M.Lafont “Le marin” per violino e pianoforte. A conclusione un’occasione particolare di ascolto di alcuni celebri Capricci di Niccolò Paganini nella versione con accompagnamento di pianoforte di Robert Schumann.



Biglietto unico € 10,00 – Ingresso gratuito per i ragazzi fino ai 13 anni e per i diversamente abili info 3477712034 www.accademiadeicameristi.com