ACCADEMIA DEI CAMERISTI XXI Stagione di musica da camera 2019-2020

I CONCERTI DEL LUNEDI' – DOMENICHE IN MUSICA Domenica 26 gennaio 2020 ore 17,30 presso l'Auditorium Vallisa p.zza Ferrarese 4 Bari



F.BUSONI Suite op.10

C.SAINT-SAENS Sonata in mi bem. magg. op.167

C.DEBUSSY Première Rapsodie in si bem. magg.

F.POULENC Sonata FP184



Matteo Mastromarino clarinetto

Flavia Salemme pianoforte



La seconda domenica in musica è dedicata al duo clarinetto e pianoforte. Il programma inizia con la deliziosa Suite op. 10 (1878) di Ferruccio Busoni, affresco di sei brani in cui l’elegante cantabilità della centrale Elegia rappresenta un momento di pausa e di contrasto con il trascinante virtuosismo degli altri movimenti. Segue la Sonata in mi bem. magg. op. 167 (1921) di Camille Saint-Saëns, parte di un trittico per strumenti a fiato, composta nell’ultimo anno di vita del compositore, capolavoro di malizia, eleganza e struggente lirismo, pensato per valorizzare le differenti qualità dello strumento: morbidezza di suono, atmosfere crepuscolari e vivacità. Nella seconda parte si ascolterà la Première Rapsodie in si bem. magg. (1910) di Claude Debussy: composizione ricca di atmosfere evocative, rappresentate da una costante alternanza tra slanci lirici e graffianti indugi ironici, in un contesto nel quale i due strumenti si trovano perfettamente in equilibrio tra loro. Scritta per il clarinettista Benny Goodman, la Sonata FP 184 (1962) di Francis Poulenc, che chiude il programma, si contraddistingue per la poetica invenzione musicale e la compostezza quasi classica delle forme. L’esecuzione è affidata al clarinettista Matteo Mastromarino e alla pianista Flavia Salemme giovani musicisti di talento, pluripremiati in concorsi internazionali e già lanciati verso una sicura carriera concertistica. Il concerto si replicherà il 30 gennaio a Oslo (Norvegia) per l’Istituto Italiano di Cultura.





info: 3387116300