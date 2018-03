ACCADEMIA DEI CAMERISTI

XIX Stagione di musica da camera 2017-2018

I CONCERTI DEL LUNEDI' – DOMENICHE IN MUSICA Domenica 11 marzo 2018 ore 11,00 Auditorium Vallisa p.zza Ferrarese 4 Bari



N.PAGANINI Duetto in sol min. n.2

H.EISLER Duo op.7 n.1

A.SERVAIS Variazioni brillanti su “God save the Queen”

Z.KODALY Duo op.7



Cecilia Ziano violino

Giovanni Gnocchi violoncello



L’ultimo appuntamento di “Domeniche in musica” dell’Accademia dei Cameristi è dedicato a un duo inconsueto, violino e violoncello: in questo organico i due archi intrecciano un fitto dialogo o si rendono protagonisti di virtuosismi in modo alternato. Il programma spazia dal clima romantico alla musica del ‘900: si comincia dal sommo violinista e compositore di tutti i tempi, Niccolò Paganini con il suo Duetto in sol min. n.2. Di Hanns Eisler, allievo di Schoenberg e collaboratore di Brecht, si propone il Duo op.7 n.1 (1924). Seguono le Variazioni brillanti su “God save the Queen” di Adrien Servais, compositore francese e virtuoso del violoncello, definito infatti “Paganini del violoncello”. Conclude il programma un brano di rara esecuzione, il Duo per violino e violoncello op.7 di Zoltan Kodaly, opera del 1914.Soprattutto ricordato per l‘attività didattica e il grande contributo offerto alla ricerca etnomusicologica (insieme a Bartok) Kodaly ha lasciato un catalogo ricchissimo di opere musicali. Protagonisti della mattinata due eccellenze italiane, la giovane violinista Cecilia Ziano e il violoncellista Giovanni Gnocchi, docente al Mozarteum di Salisburgo. Il concerto si replicherà il 3 maggio prossimo presso l’istituto Italiano di Cultura di Vienna.



Biglietto intero € 10,00 ridotte € 6.00 e 5,00 – Ingresso gratuito per i ragazzi fino ai 13 anni e per i diversamente abili info 3477712034 www.accademiadeicameristi.com