''Don Chisciotte, l'ultima avventura'' in scena al Teatro Casa di Pulcinella

In una desolata stazione ferroviaria c’è un vecchietto con un piccolo bagaglio e un libro sotto il braccio, l’Orlando Furioso. Aspetta il treno per… la Mancia! Da quando ha letto quel libro crede di essere un cavaliere errante ed, esattamente come Don Chisciotte, sogna una vita piena di avventure come paladino e difensore di deboli e oppressi. In realtà è solo il Ragionier Felicetti, impiegato delle poste in pensione, in fuga dalla Casa di Riposo.

Tra episodi dell’Orlando Furioso e disavventure “donchisciottesche” i quattro protagonisti approderanno ad un finale sorprendente…

DON CHISCIOTTE, L’ULTIMA AVVENTURA

di Damiano Nirchio, Anna de Giorgio

dall’opera di Miguel de Cervantes

regia Damiano Nirchio

con Marco Cusani, Alessandro Epifani, Francesco Lamacchia, Loris Leoci

spettacolo per bambini e per adulti



info e prenotazioni 080 534 46 60

INGRESSO:

INTERO € 10.00 - RIDOTTO RAGAZZI E OVER 65 € 8.00

Spettacolo per adulti



N.B. gli abbonati possono utilizzare l’abbonamento della stagione della Casa di Pulcinella 2018/2019