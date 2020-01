A Cassano la donazione volontaria del sangue insieme al gruppo donatori “Fratres Santa Maria Assunta”

A Cassano torna l’appuntamento con la donazione volontaria del sangue insieme al gruppo donatori “Fratres Santa Maria Assunta”, il giorno dell’Epifania dalle 8 alle 12 in piazza Moro con l’autoemoteca del centro trasfusionale “Di venere” di Bari.

Donare un po’ di se stessi nel giorno in cui i Magi riconobbero Gesù come Signore vuol dire riproporre il gesto del sacrificio, del dono, del riconoscimento dell’altro come proprio fratello.

Donare sangue è estremamente facile, basta possedere i seguenti requisiti:

essere disposti a donare il sangue in modo disinteressato ed anonimo, nella convinzione di compiere un gesto socialmente valido; aver compiuto 18 anni di età. L'età massima indicata è di 65 anni purché sussistano buone condizioni fisiche; avere un peso corporeo non inferiore ai 50 chilogrammi; condizioni di salute "normale". In ogni caso, prima della donazione, un medico verificherà l'idoneità.

E poi regala mille vantaggi:

è un valido modo per controllare il proprio stato di salute gratuitamente con esami ematici approfonditi e per chi è un lavoratore dipendente c’è la possibilità di usufruire di una giornata di riposo retribuita.

Importante ai fini della donazione è recarsi la mattina solo dopo avere assunto liquidi come Succhi di frutta, spremute, té o caffè poco zuccherato, fette biscottate; da evitare brioche e cornetti alla crema o cioccolato. Evitare anche il latte e i latticini in genere…

Dopo la donazione, cornetti, caffè e cappuccini caldi saranno offerti dai volontari Fratres!!!