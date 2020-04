Donazione di sangue organizzata dal gruppo Fratres Valenzano

Il Comune di Valenzano e la locale Associazione donatori di sangue FRATRES VALENZANO organizzano Martedì 21 Aprile una giornata straordinaria di donazione di sangue con l’ausilio dell’autoemoteca dell’ASL di Bari e l’Equipe Medica del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Di Venere di Bari Carbonara.

La raccolta si terrà nei pressi del Palazzetto dello Sport di Valenzano in Via Samuele Ardillo, 2, angolo Via Carducci, 22, dalle ore 8.00 alle ore 12.30.

Tale evento segue le 3 giornate di donazione tenutesi a Valenzano in questa “Epoca di Pande- mia COVID-19”, il 23 febbraio, il 14 marzo e il 14 aprile e che hanno visto protagonisti i Cittadini di Valenzano, distintisi per grande generosità e solidarietà, dando concrete risposte in termini di unità di sangue donate, ben 81 donazioni a cui sono da aggiungere i tanti donatori della Fratres Valenzano che si sono recati nei diversi Centri Trasfusionali per offrire il loro sangue.

Vista l’attuale situazione di emergenza dovuta al calo vertiginoso delle donazioni di sangue negli ospedali del territorio e vista la generosità dei Valenzanesi, l’Amministrazione Comunale di Valenzano è stata interpellata per consentire l’organizzazione di una giornata di donazione straordinaria a soli sette giorni dalla precedente. Il Sindaco Giampaolo Romanazzi ha accettato con entusiasmo la sfida ed il Gruppo Fratres Valenzano ha colto l’appello del primo cittadino e non si è tirato indietro per l’organizzazione di quanto necessario.

Per donare occorreva prenotarsi nelle diverse fasce orarie disponibili e già da venerdì scorso è stato raggiunto il numero massimo di 30 prenotati imposto dal Centro Trasfusionale del Di Venere. Tale limite è dovuto all’esigenza di mantenere le opportune distanze tra i donatori ed il personale di servizio. Tuttavia è stata realizzata anche una LISTA DI ATTESA per raccogliere i nominativi in esubero di coloro disponibili a donare recandosi presso il Di Venere nei giorni successivi. La Fratres Valenzano coordinerà oltre che la giornata di donazione del 21 aprile anche il servizio di accompagnamento di coloro che vorranno donare in Ospedale.

Come già sperimentato nelle recenti donazioni precedenti, il tutto avverrà nella massima sicurezza, mantenendo il distanziamento preventivo tra tutti i partecipanti e con non più di due persone contemporaneamente nelle postazioni di donazione, in segretaria e nel punto di ristoro, dove verrà offerta la consueta ricca colazione a chi ha donato.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook : Fratres Valenzano - Donatori di Sangue.