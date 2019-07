Donazione di sangue organizzata dall'Ordine degli Avvocati della provincia di Bari

L’associazione donatori di sangue – Consiglio Provinciale FRATRES di Bari e l’Ordine degli Avvocati di Bari organizzano l’iniziativa inerente alla donazione di sangue organizzata per l'Ordine degli Avvocati della provincia di Bari. La donazione avverrà presso il Centro Trasfusionale del DI VENERE di Bari nei giorni 25 e 26 luglio 2019. In queste 2 giornate il centro Trasfusionale sarà aperto in orario pomeridiano per consentire ai professionisti di poter donare sangue. Come ogni anno l'estate presenta sempre un conto in negativo riguardo alle scorte di sangue; l'Ordine degli Avvocati ha intercettato questa criticità ed ha generosamente raccolto l'invito del gruppo Fratres Provinciale. Con la prima donazione di sangue dell'ordine forense della Provincia di Bari l'augurio è che questo non resti un episodio occasionale, ma che, si spera, diventi una consuetudine di buone prassi verso una vera criticità in cui versano tutti i centri trasfusionali. L’augurio è che altri ordini, comunità, aziende, enti, prendano a modello questa iniziativa divenendo un esempio di buone prassi verso una vera criticità in cui versano tutti i centri trasfusionali,