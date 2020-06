"Doni e gusti sulla nostra tavola”, laboratorio on line didattico e creativo sui prodotti tipici pugliesi e ortaggi

Continua il 12 Giugno 2020 alle ore 17.30 laboratorio on line "Doni e gusti sulla nostra tavola” Laboratorio didattico e creativo della cultura dei prodotti-ortaggi tipici Vi aspetta il 4 incontro alla conoscenza e scoperta di un ortaggio molto presente nella nostra cucina e nelle nostre tavole:la rucola!! In occasione della programmazione della Rete Civica Bari (Rete Civica Urbana) Carassi San Pasquale, Mungivacca, promosso dal Comune di Bari, l'Ascom Bari Confcommercio organizza questi incontri rivolti a famiglie e bambini, cittadini. Con la collaborazione della Dott.ssa Maria Elena Toto operatrice culturale, guida turistica e della Chef Francesca Mola in arte "Franziska Chef", chef agreste appassionata in archeologia gastronomica da tramandare e con il partner degli Asili nido Tana del Ghiro Bari.

Laboratorio creativo e didattico on line per riscoprire sapori, storia, alimenti, tradizioni di prodotti come i nostri ortaggi ( rucola, carota, patata, sedano etc), presenti quasi sempre nelle nostre tavole. Diamo spazio alla creatività con la realizzazione di opere d'arte, create con materiale semplice, attività di manipolazione, giochi, ricette etc

Gli scatti degli elaborati e delle ricette arricchiranno la tavola con gusto e naturalezza: inviare le foto alle mail ascombari@confcommerciobari.it e toto.mariaelena@gmail.com

Prossimi incontri : 19 ,26 giugno 2020

Seguiteci sui nostri canali social ogni Pagina Facebook Ascom Bari Confcommercio https://www.facebook.com/ascombari/

Gruppo facebook Rete civica urbana Carassi San Pasquale Mungivacca https://www.facebook.com/groups/RCUCarrassiSPasqualeMungivacca/

Pagina Facebook Rete civica urbana Comune Bari https://www.facebook.com/RCUBari/