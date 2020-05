"Doni e gusti sulla nostra tavola”, laboratorio on line didattico e creativo sui prodotti tipici pugliesi

Parte il 29 maggio 2020 alle ore 17,30 il secondo incontro on line del laboratorio "Doni e gusti sulla nostra tavola” Laboratorio didattico e creativo della cultura dei prodotti-ortaggi tipici, visualizzato sui canali social: Pagina Facebook Ascom Bari Confcommercio https://www.facebook.com/ ascombari/ Gruppo facebook Rete civica urbana Carassi San Pasquale Mungivacca https://www.facebook.com/ groups/ RCUCarrassiSPasqualeMungivacca /

Pagina Facebook Rete civica urbana Comune Bari https://www.facebook.com/ RCUBari/

Un percorso on line di 16 incontri per educare alla sana e corretta alimentazione con giochi , ricette, attività di manipolazione, rivolto a famiglie, bambini, e cittadini.

Organizzato dall 'Ascom Bari Confcommercio in occasione della programmazione della Rete Civica Bari (Rete Civica Urbana) Carassi San Pasquale, Mungivacca, promosso dal Comune di Bari. Con la collaborazione della Dott.ssa Maria Elena Toto operatrice culturale, guida turistica e della Chef Francesca Mola in arte "Franziska Chef", chef agreste appassionata in archeologia gastronomica da tramandare e con il partner degli Asili nido Tana del Ghiro Bari.

Insieme per scoprire, illustrare ed educare, la storia, i sapori e le tradizioni di alcuni prodotti tipici pugliesi come gli ortaggi.( patata, sedano, rucola, carota etc).

Presenti e nascosti nella nostra terra e portati poi sulla tavola quotidiana.

Suscitando così, il risveglio di antichi sapori e ed emozioni, dando spazio alla creatività realizzando con materiale semplice opere d'arte. ( pasta colorata, timbri, disegni et)

Possibilità di seguire sui canali social ogni Venerdi alle ore 17,30 nel seguente calendario :

22 e 29 maggio 2020 5, 12,19 ,26 giugno 2020

Pagina Facebook Ascom Bari Confcommercio

https://www.facebook.com/ ascombari/

Gruppo facebook Rete civica urbana Carassi San Pasquale Mungivacca

https://www.facebook.com/ groups/ RCUCarrassiSPasqualeMungivacca /

Pagina Facebook Rete civica urbana Comune Bari

https://www.facebook.com/ RCUBari/

Si possono inviare scatti degli elaborati e ricette per arricchire la tavola con gusto e naturalezza inviando all'email ascombari@gmail.com e toto.mariaelena@gmail.com