Donne, Favia piccinni presenta “Bellissime. baby miss, giovani modelli e aspiranti lolite”

Flavia Piccinni, scrittrice e giornalista, autrice di documentari per Radio3 Rai e Rai1 è vincitrice del Premio Campiello Giovani e coordinatrice editoriale per la casa editrice Atlantide presenta “Bellissime” edito da Fandango Libri.



Dietro i glitter e i sorrisi delle baby miss, delle giovani modelle e delle aspiranti lolite, “poteva esserci dell’altro”: è da questa riflessione che nasce il libro “Bellissime” di Flavia Piccinni che ha prodotto due interrogazioni parlamentari e un DDL, portandola come finalista al Premio Benedetto Croce e al Premio Alessandro Leogrande.



Dialoga con l'autrice, la giornalista Alessandra Lofino



Interviene la psicologa Angela Renna



Letture a cura di Alba Modugno

"Donne. Ribelli, resilienti, libere."

La rassegna, giunta alla sua seconda edizione, è stata ideata con l’obiettivo di affrontare e sviluppare varie tematiche legate alla donna, con particolare attenzione all’importanza di incoraggiare un’educazione libera e priva di preconcetti, che le permetta di esprimere se stessa, così com’è. Attraverso gli occhi e le parole delle autrici ospitate dalla rassegna, la figura limitata e sottomessa della donna, quindi, verrà scardinata fino a ribaltarla, fino a delinearne una nuova o ri-scoperta ribellione; una resilienza che passa attraverso l’incontro con se stessa e arriva ad affermarsi nel mondo.



Info. 3476877728